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Kağıtsporlu taekwondocu, Türkiye 2.’si oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu taekwondocu Meryem Yıldırım, Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonasında gümüş madalya kazandı.

05 Temmuz 2019 Cuma 12:54
Kağıtsporlu taekwondocu, Türkiye 2.’si oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu taekwondocu Meryem Yıldırım, Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonasında gümüş madalya kazandı.


Türkiye Tekvando Federasyonu faaliyet programı kapsamında gerçekleştirilen Yıldızlar Tekvando Türkiye Şampiyonası, 2 bin 884 sporcunun rekor katılımı ile sonra erdi. Ankara’daki Keçiören Taha Akgül Spor Salonu’nda gerçekleşen şampiyonaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu sporcular da katıldı. Mavi beyazlı kulübün altyapıdan yetişen tekvandocusu Meryem Yıldırım Türkiye 2.’si olmayı başardı. Meryem Yıldırım, istikrarlı yükselişini sürdürerek Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda da üst düzey performans sergiledi ve 59 kilogramda finale kadar yükseldi. Başarılı sporcu Yıldırım, finalde rakibine talihsiz şekilde yenilerek ilimize gümüş madalyayı kazandırdı. Zorlu geçen müsabakaların sonucunda dereceye giren mavi beyazlı sporculara madalyası protokol üyeleri tarafından verildi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 12:54
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