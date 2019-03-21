Kağıtsporlu boksörler madalyalarla döndü Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor’lu boksörler 13 siklette madalyaların sahiplerini bulduğu turnuvada kürsüde yer aldı.

Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor’lu boksörler 13 siklette madalyaların sahiplerini bulduğu turnuvada kürsüde yer aldı.

Yıldız Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 11-17 Mart tarihleri arasında Muğla Marmaris Amiral Orhan Aydın Spor Salonu’nda düzenlendi. 51 ilden 490 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı boksörleri 3 madalya ile mücadeleleri tamamladı.

Yıldız Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda Büyükşehir Kağıtspor adına mücadele eden 3 sporcu kürsüde yerlerini aldı. 13 siklette madalyaların sahiplerini bulduğu turnuvada mavi beyazlı Semih Gümüş 48 kilogramda 3’üncü, Onur Arkcı 50 kilogramda 3’üncü ve Alperen Terzi 70 kilogramda 2’nci oldular.

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