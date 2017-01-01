Kağıthane’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi ‘İstova’ satışa çıktı

Yamaç Yapı tarafından İstanbul’un en hızlı gelişen ve değer kazanan bölgesi Kağıthane’de inşa edilen ‘İstova’ 140 milyon TL’lik yatırımla hayata geçiyor.7 dönüm arazi üzerinde 15’er katlı 4 blok şeklinde yükselen proje 80 bin metrekare inşaat alanına sahip.

‘İstova’ projesini çok özel bir lokasyonda hayata geçirdiklerini vurgulayan Yamaç Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yamaç, “Merkezi konumu ve ulaşım akslarına olan yakınlığıyla projemiz kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı” dedi.

İLÇENİN EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

Bölge ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Yamaç, “Kağıthane bölgesi, son yıllarda hayata geçirilen birçok yeni konut ile yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Uzun yıllar mesire alanı olan, Kağıthane 1950’den sonra sanayi, fabrikalar bölgesi olarak biliniyordu. Fabrikaların şehir dışına taşınmasıyla birlikte özellikle son on yıldır bölgede kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazanmaya başladı. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla bölgedeki eski ve sağlıksız yapı stoku hızla yenileniyor. Yamaç Yapı olarak biz de ‘İstova’ projemizle bu değerli lokasyondaki yerimizi alarak Kağıthane’nin en büyük kentsel dönüşüm projesine imza atmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

ŞEHRİN TAM MERKEZİNDE!

Projenin şehrin gerçekten tam merkezinde konumlandığını ve ulaşım akslarına olan yakınlığını vurgulayan Yamaç, şunları söyledi: “Maslak-Büyükdere-Levent hattına, Beşiktaş, Şişli, Mecidiyeköy’e ulaşım kolaylığıyla hem yatırım, hemde oturum amaçlı konut sahibi olmak isteyenlerin kısa sürede dikkatini çekmeyi başaran ‘İstova’, 500 adet konut ve 100 adetticari ünite ile toplam 600 bağımsız bölümden oluşuyor.

Projemizde 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1’e kadar geniş daire seçeneklerimiz mevcut. Avrupa Yakası’nın en çok prim yapan bölgesinde yükselen ‘İstova’ projemizin, yeni metro hattının tamamlanmasıyla birlikte değeri katlanarak artacak aynı zamanda da yüksek kira getirisine de sahip olacak.Projede daireler lansmana özel olarak kısa bir süreliğine metrekaresi 5 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu değerli lokasyonda yer almak isteyenler bu fırsatı kaçırmamalı. Yatırımcılar tarafından bölgenin en uygun fiyatlı konut projesi olarak gösterilen projemizde 60 aya kadar sıfır faiz avantajı da sağlanıyor.”

Levent- Büyükdere Caddesi’ne, köprü bağlantı yollarına, AVM’ler, eğitim kurumları ve hastanelere yakın konumlanan ‘İstova’ projesinde teslimler2020yılında gerçekleşecek.

ZENGİN SOSYAL DONATI ALANLARI!

‘İstova’da yarı olimpik havuz, jakuziler, stres ve radyasyona karşı tuz odası, sauna, spa ve solarium odası, profesyonel eğitmenlerin olduğu spor salonu, pilates salonu, bilardo ve masa tenisi salonu, mini futbol sahası, çocuk oyun odası, parti odası, müzik odası, sinema salonu, toplantı odası, kafeteryalar, özel güvenlik ve karşılama lobisi, katlı kapalı otopark yer alıyor.

Proje Kağıthane metro istasyonuna 3 dakika, 3 katlı Büyük İstanbul Tüneline 2 dakika, E-80 Karayoluna 5 dakika, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne 8 dakika, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 12 dakika, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne 25 dakika, 3. Havalimanı’na 35 dakika, Atatürk Havalimanı’na 20 dakika, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 50 dakika, Vadi istanbul AVM’ye 5 dakika, Belgrad Ormanı’na 5 dakika, Alibeyköy Kent Ormanı’na 5 dakika, Vialand Eğlence Merkezi’ne ise 10 dakika mesafade konumlanıyor.