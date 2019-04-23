0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Kağıthane’deki enkaz gün ağarınca ortaya çıktı

Kağıthane’de 4 katlı binanın çökmesinin ardından çevredeki 21 bina risk nedeniyle boşaltılmış, boşaltılan bir binada kontrollü olarak yıkıldı.

23 Nisan 2019 Salı 07:02
Kağıthane’deki enkaz gün ağarınca ortaya çıktı

Kağıthane’de 4 katlı binanın çökmesinin ardından çevredeki 21 bina risk nedeniyle boşaltılmış, boşaltılan bir binada kontrollü olarak yıkıldı. Kontrollü yıkılan binanın enkazı gün ağarınca ortaya çıktı.


Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokakta bir inşaat temelinde yapılan kazı sırasında yaşanan toprak kayması nedeniyle 4 katlı bir bina büyük bir gürültüyle çökmüştü. Çöken bina ile birlikte iki tane otomobil de bina enkazının altında kaldı.


Yaşanan olayın ardından çevredeki birçok bina güvenlik amacıyla boşaltılmıştı. Çöken binanın çevresindeki yıkılma tehlikesi olan bir başka bina ise ekiplerin yaptığı çalışmalarla kontrollü bir şekilde gece boyunca yıkıldı. Yıkımı yapılan binanın son zemin katının bir kısmı kaldığı ve yaklaşık 10 saatlik bir çalışmanın ardından ara verilmişti. Oluşan enkaz gün ağarınca ortaya çıkarken, polis ve zabıta ekiplerinin çevredeki güvenlik önlemleri sürüyor. Enkaza çıkan yol ve caddeler güvenlik şeridi ve bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 07:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Ersoy'dan 23 Nisan mesajı
    1. Bakan Ersoy'dan 23 Nisan mesajı
    2. Meksika'da 5,4 büyüklüğünde deprem
    3. Darbe girişiminin ilk saatlerindeki..
    4. Nijerya'da kızamık salgını! 17 çocuk..
    5. 23.04.2019 Günün âyet ve hadisi
    6. Kamyon ile otomobil şarampole uçtu: 1..
    7. BAE ajanlarının kirli bağlantıları..
    8. Geçim derdine düşen Romanlar:..
    9. Erzincan’da gençlerden köy okuluna..
    10. Okul koridorundan floor curling..
    11. Çorum’da iki tır çarpıştı: 1 ölü
    12. Kapadokya’da balonlar 23 Nisan için..
    13. Erdoğan'ın İBB talimatı ortaya çıktı
    14. Bakan Kurum'dan çağrı: Kriz masasına..
    15. Sri Lanka’daki terör saldırılarında..
    16. Belediye Başkanı Bekir Aksun’dan 23..
    17. Tarihi operasyonda 10 kişi tutuklandı
    18. Kağıthane’deki enkaz gün ağarınca..
    19. Rus yetkili duyurdu! İlk S-400..
    20. Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya..
    Gündemi sarsacak açıklama! İşte yeni partinin arkasındaki ülkeler
    Gündemi sarsacak açıklama! İşte yeni partinin arkasındaki ülkeler
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Fehmi Koru bunu dedi: Tuzak var
    Fehmi Koru bunu dedi: Tuzak var
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...

    Günün Karikatürü

    23 Nisan 2019
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı