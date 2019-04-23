Kağıthane’de yıkım çalışmaları durduruldu

Kağıthane büyük bir gürültüyle çöken binanın ardından yıkılma tehlikesi olan başka bir bina ise, ekiplerin çalışmalarıyla büyük bir kısmı yıkılırken, tahliye edilen vatandaşlar yıkımı konuştu.

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokakta bir inşaat temelinde yapılan kazı sırasında yaşanan toprak kayması nedeniyle bir bina büyük bir gürültüyle çöktü. Yaşanan olayın ardından çevredeki birçok bina güvenlik amacıyla boşaltıldı. Çöken binanın çevresindeki yıkılma tehlikesi olan bir başka bina ise ekiplerin yaptığı çalışmalarla kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkımı yapılan binanın son zemin katının bir kısmı kaldığı ve yaklaşık 10 saatlik bir çalışmanın ardından ara verildi.

Tahliye edilen vatandaşlar ise yıkım çalışmalarını yerinde izledi.

“Can havliyle kendimizi dışarı attık”

Can havliyle kendilerini dışarı attıklarını ve hemen mahalle dışına çıktıklarını belirten mahalle sakini Özlem Karaağaç, “Dışarıdaydım, telefon üzerine geldim. Çıkmam çok kısa bir süreydi. Ben de hemen döndüm. Döndüğümde 4 katlı bir bina çöktü. yakınlarımızdı zaten. Bizler de çok hızlıca kaçtık, mahallenin dışına çıktık. Zaten görevliler geldi, koruma altına aldı. Daha sonra belediye spor salonuna topladı. Kimilerini otellere yerleştirdi, kimileri akrabalarına gitti. Şuan birçoğumuz akrabaydık, hepimiz hala, dayı beraber kalıyorduk. Şimdi de dağıldık. Annem, ben teyzemlerde, babam dayısında, kardeşlerim ablamlarda kalıyor. Böyle dağıldık, şimdi bekliyoruz. Bizim binanın da çökme riski var, çünkü toprak kayıyor. Binanın asıl yıkılma sebebi de, toprak kaymasıydı. Evden hiçbir şeyi alamadık, can havliyle kendimizi dışarı attık” diye konuştu.

Yıkım çalışmalarına sabah devam edileceği belirtildi.