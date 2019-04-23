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Kağıthane’de yıkılma tehlikesi olan bina kontrollü bir şekilde yıkıldı

Kağıthane büyük bir gürültüyle çöken binanın ardından yıkılma tehlikesi olan başka bir bina ise ekiplerin yaptığı çalışmalar sırasında kontrollü bir şekilde yıkıldı.

23 Nisan 2019 Salı 01:40
Kağıthane’de yıkılma tehlikesi olan bina kontrollü bir şekilde yıkıldı

Kağıthane büyük bir gürültüyle çöken binanın ardından yıkılma tehlikesi olan başka bir bina ise ekiplerin yaptığı çalışmalar sırasında kontrollü bir şekilde yıkıldı. İş makinalarıyla yapılan yıkım çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.


Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde edinilen bilgiye göre bir inşaat temelinde yapılan kazı sırasında yaşanan toprak kayması nedeniyle bir bina büyük bir gürültüyle çöktü. Yaşanan olayın ardından çevredeki birçok bina güvenlik amacıyla boşaltıldı. Çöken binanın çevresindeki yıkılma tehlikesi olan bir başka bina ise ekiplerin yaptığı çalışmalarla kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkımı yapılan binanın son zemin katın kaldığı yaklaşık 8 saatlik yıkım drone ile havadan görüntülendi.


Öte yandan yıkım çalışmaları sürerken çevredeki diğer binaların zarar görmemesi için inşaat temelinin toprakla doldurulma çalışmaları sürüyor. Evlerinden tahliye edilen bazı vatandaşlar, yıkım çalışmalarını yerinde izledi.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 01:40
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