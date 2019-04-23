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Kağıthane’de vatandaşlar polis nezaretinde evlerine girdi

Kağıthane’de toprak kayması sonrası çöken binanın çevresindeki evlerden tahliye edilen vatandaşlar, izin kağıdı alarak polis ve zabıta ekiplerinin nezaretinde kısa bir süreliğine evlerine girerek eşyalarını aldı.

23 Nisan 2019 Salı 17:56
Kağıthane’de vatandaşlar polis nezaretinde evlerine girdi

Kağıthane’de toprak kayması sonrası çöken binanın çevresindeki evlerden tahliye edilen vatandaşlar, izin kağıdı alarak polis ve zabıta ekiplerinin nezaretinde kısa bir süreliğine evlerine girerek eşyalarını aldı.


Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokak üzerinde dün öğle saatlerinde toprak kayması sonucu önce araçlar kaymış ardından da vatandaşların dakikalar önce boşalttığı bina çökmüştü. Ardından tüm kurumların teyakkuza geçtiği olayda, kayma riski olan çevredeki 24 binadaki vatandaşlar tahliye edilmişti. Olayın ardından evlerinden tahliye edilen vatandaşlar, 1 günlük beklemenin ardından izin kağıdı alarak kısa bir süreliğine polis ve zabıta ekiplerinin nezaretinde evlerine girdi. Hızlıca girdikleri evlerinde değerli eşyalarını valizlerine dolduran vatandaşlar ardından koşarak binalardan çıktı.



“Her şeyden vazgeçtim ama kuşumdan vazgeçmem”


Evine giren ve eşyalarını alan Ertan Bilgin, “Sadece yaşamsal ihtiyaçlarımızı alabilmek için 15-20 dakikalığına müsaade ettiler. Polis ve zabıta ekiplerinin nezaretinde evlerimize girdik ve eşyalarımızı aldık. Daha ne kadar dışarıda kalacağımız belli değil, yetkililer devamlı olarak kriz yönetimi merkezinde açıklayacaklar. Allah sonumuzu hayır etsin. Şu anda belediyenin bize tahsis etmiş olduğu otelde kalıyoruz. Mecburen kalmak zorundayız, çünkü evlerimizde kalmamıza müsaade etmiyorlar. Kendi rızamızla içeriye girmeyi mecburen kabul ettik. Çünkü benim burada can taşıyan bir kuşum var o da önemli. Ben her şeyden vazgeçtim ama ondan vazgeçmem. Onun içinde biraz endişelendim. En sonunda içeriye girdim kuşumu da aldım, çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 17:56
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