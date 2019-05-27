Kağıthane’de polis memuru, meslektaşının beylik tabancasıyla intihar etti

Kağıthane’de 1 yıldır psikolojik tedavi gören ve bu sebeple silahı alınan polis memuru, meslektaşı olan ev arkadaşının beylik tabancasıyla intihar etti.

Olay, 15.30 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi Çayır Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 yıldır psikolojik tedavi gören ve raporlu olan Karaköy Polis Merkezi’nde görevli polis memuru Onur D.’nin silahı alınmıştı.Tedavisi devam eden memurun aynı evde kaldığı meslektaşının beylik tabancasıyla başına ateş sıkarak intihar etti. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapının kilitli olması nedeniyle çilingir yardımıyla açarak içeriye girdi. Kapının açılmasının ardından sağlık ekipleri, yerde kanlar içerisinde yatan Onur D.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Ancak genç polis memurunun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından polis ekipleri sokağı şerit çekerek kapattı. Çevrede inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri ise evde delil topladı.

Sesleri duyan bir genç, “Polis arkadaşının evine gelmiş. Arkadaşı bir işle uğraşırken onun silahını alıp kendini başından vurmuş. Arkadaşı da polis memuruymuş, psikolojik sorunları varmış” dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.