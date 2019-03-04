Kağıthane’de otomobil tutkunu gencin dere yatağına uçtuğu anlar kamerada Kağıthane’de tamiri yapılan aracını sanayiden alarak test sürüşüne çıkan otomobil tutkunu gencin dere yatağına uçarak hayatını kaybettiği feci kazaya ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kağıthane’de tamiri yapılan aracını sanayiden alarak test sürüşüne çıkan otomobil tutkunu gencin dere yatağına uçarak hayatını kaybettiği feci kazaya ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Araç galerisinde çalışan 24 yaşındaki Vedat Gülbey, sanayide parçası değişen aracını test etmek için Maslak’ta test sürüşüne çıkmıştı. Aracın kontrolünü kaybeden Gülbey, Kağıthane’de dere yatağına uçmuştu. Gülbey, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kaza anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Otomobil tutkunu gencin aracıyla dereye uçtuğu anlar saniye saniye görüntülere yansıdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.