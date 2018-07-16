Kağıthane'de olaylı gece! Özel harekat polisleri müdahale etti

Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi Sahra Sokak'taki ikametinde alkol aldığı iddia edilen H.T, evinin balkonuna çıkıp silahla havaya ateş açtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, kendini eve kapatan ve kapıyı açmayan H.T'yi teslim olması için ikna etmeye çalıştı. İkna çabalarının yetersiz kalması üzerine olay yerine özel harekat polisi sevk edildi. Evin kapısını kırarak içeri giren özel harekat polisleri, şüpheliyi silahıyla göz altına aldı.

Şüpheli, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Polis ekipleri, olay yerinde boş mermi kovanları toplayıp inceleme yaptı.

Otopark görevlisi olduğu öğrenilen H.T.'nin bir süre önce eşini ve çocuklarını Antalya'ya gönderdiği ve evde yalnız olduğu öğrenildi.