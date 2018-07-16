0553 313 94 23

Kağıthane'de olaylı gece! Özel harekat polisleri müdahale etti

Kağıthane'de evinin balkonundan tabanca ile havaya ateş eden kişiyi, özel harekat polisleri kapıyı kırarak içeri girip gözaltına aldı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 08:27
Kağıthane'de olaylı gece! Özel harekat polisleri müdahale etti

Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi Sahra Sokak'taki ikametinde alkol aldığı iddia edilen H.T, evinin balkonuna çıkıp silahla havaya ateş açtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, kendini eve kapatan ve kapıyı açmayan H.T'yi teslim olması için ikna etmeye çalıştı. İkna çabalarının yetersiz kalması üzerine olay yerine özel harekat polisi sevk edildi. Evin kapısını kırarak içeri giren özel harekat polisleri, şüpheliyi silahıyla göz altına aldı.

Şüpheli, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Polis ekipleri, olay yerinde boş mermi kovanları toplayıp inceleme yaptı.

Otopark görevlisi olduğu öğrenilen H.T.'nin bir süre önce eşini ve çocuklarını Antalya'ya gönderdiği ve evde yalnız olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 08:27
  1. Antalya
  2. Kağıthane
  3. Özel harekat polisleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Resmi Gazete'de yayımlandı! Önemli adım atıldı
    1. Resmi Gazete'de yayımlandı! Önemli..
    2. Amerika medyasında tam sayfa FETÖ..
    3. Donald Trump ve Putin buluşuyor! Dünya..
    4. Resmi Gazete'de yayımlandı! Ekonomide..
    5. İzmir'de iş yerinin bodrum katında..
    6. Adnan Oktar'a destek verenlere de..
    7. Bir ilçeyi karıştırdı... Yakınının..
    8. BAE'den turist ailelerin çocuklarına..
    9. Kağıthane'de olaylı gece! Özel harekat..
    10. Katil İsrail'den Gazze'ye bir günde 40..
    11. Meteoroloji yağış için saat açıkladı!
    12. Adnan Oktar raporunda dehşet ayrıntılar!
    13. İnce: Bu iş tamam
    14. Yemen Başbakanı'ndan 'Husiler'..
    15. Adnan Oktar'ın pislikleri polis..
    16. İzmir'de iş merkezinin deposunda erkek..
    17. THY personel alımı başvuru formu 2018..
    18. Rektörlüğe yeni şart
    19. Meteoroloji yağış için saat verdi!
    20. Müzeyyan Senar kimdir?
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...
    BRICS ülkelerinden Erdoğan'a özel davet!
    BRICS ülkelerinden Erdoğan'a özel davet!
    15 Temmuz hain darbe girişimine nasıl gelindi?
    15 Temmuz hain darbe girişimine nasıl gelindi?
    Elebaşı Gülen'in malikanesinin üstünden uçak uçurdular: Gülen'i iade edin
    Elebaşı Gülen'in malikanesinin üstünden uçak uçurdular: Gülen'i iade edin
    AA, FETÖ'nün Pensilvanya'daki terör kampını görüntüledi
    AA, FETÖ'nün Pensilvanya'daki terör kampını görüntüledi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Yeni ayıldı! Saatler sonra gelen 15 Temmuz tweeti
    Yeni ayıldı! Saatler sonra gelen 15 Temmuz tweeti
    Dinozor Emin 'macera' deyip 15 Temmuz'la resmen dalga geçti!
    Dinozor Emin 'macera' deyip 15 Temmuz'la resmen dalga geçti!