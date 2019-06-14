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Kağıthane’de korkutan yangın

Kağıthane’de bir apartmanın dükkan katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

14 Haziran 2019 Cuma 14:28
Kağıthane’de korkutan yangın

Kağıthane’de bir apartmanın dükkan katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatan yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.


Kağıthane Hamidiye Mahallesi Menzil Sokak’ta bir apartmanın dükkan katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Uzun süredir boş olduğu öğrenilen dükkan katından çıkan dumanları fark eden mahalleli durumu vakit kaybetmeden itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içerisinden dumanlar yükselen dükkan katına hızlıca müdahale etti. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken yangının dükkanın bitişiğindeki odunluğa sıçrama tehlikesi üzerine içeri girilmek istendi. Odunluğun kapısının kilitli olması üzerine itfaiye erleri balyoz ve balta yardımıyla kapıyı açmaya çalıştı fakat sonuç alınamadı. Bir süre sonra getirilen makasla kapının kilidi saniyeler içerisinde açıldı ve odunluğa müdahale edildi.



Mahalle sakinleri sokağa döküldü, yaşananları panikle izledi


İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği anlarda mahalle sakinleri de olan biteni korku dolu gözlerle izledi, bazıları yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Çevrede büyük paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde söndürüldü, mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.


Öte yandan polis meydana gelen yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 14:28
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