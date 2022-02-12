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Gündem Kağıthane'de iş hanının bodrumunda 3 ceset bulundu
Gündem

Kağıthane'de iş hanının bodrumunda 3 ceset bulundu

Kağıthane'de bir iş hanının bodrumunda 3 kişinin cesedini bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 10:19:00 - 2022-02-12 10:34:45
Kağıthane'de iş hanının bodrumunda 3 ceset bulundu

Kağıthane'de kendilerinden 2 gündür haber alınamayan 3 arkadaş, 5 katlı iş yerinin birinci katındaki ofiste ölü olarak bulundu.

2 gün önce evlerinden ayrılan 3 arkadaştan yakınları haber alamadı. Yakınları, 3 erkeği aramaya başladı. Kayıp kişilerden birinin dayısı, yeğeni ve 2 arkadaşının Kağıthane'de bir işyerinde olduğuna dair bilgi aldı.

Sabah saatlerinde 5 katlı işyerinin birinci katındaki ofise gelen kişi, içeriye girince, 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, 3 arkadaşın öldüğünü belirledi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri ofiste çalışma başlattı. Ekiplerin ofiste ve çevrede incelemeleri devam ediyor.

Şahısların piknik tüpünden zehirlendikleri tahmin ediliyor.

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