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Kağıthane’de damadını öldüren zanlının kimliği belli oldu

Kağıthane’de sabah saatlerinde sokak ortasında damadını öldüren zanlının kimliği belli oldu.

15 Nisan 2019 Pazartesi 11:00
Kağıthane’de damadını öldüren zanlının kimliği belli oldu

Kağıthane’de sabah saatlerinde sokak ortasında damadını öldüren zanlının kimliği belli oldu. Olayda 5 el ateş edildiği kaydedilirken iki tarafında silahlı olduğu fakat damadın silahının tutukluk yaptığı ileri sürüldü.


Kağıthane Gürsel Mahallesi Işıklı Sokakta sabah saatlerinde meydana gelen olayda Mesut Toptaş ile kayın pederi arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmada silahlar ateşlenmiş Mesut Toptaş sokak ortasında vurularak can vermişti. Damadını öldüren zanlının kimliği belli oldu. Katil zanlısının isminin Cemil M. olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin, damadını öldüren katil zanlısı Cemil M.’yi arama çalışmaları sürüyor.


Öte yandan, olayda iki tarafında silahlı olduğu ve Toptaş’ın silahının tutukluk yaptığı ileri sürüldü. Ölümle sonuçlanan kavga sırasında 5 el ateş edildiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 11:00
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