Kağıthane'de çöken bina

İSTANBUL (AA) - Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde beş gün önce çöken binayla ilgili 13 binanın hak sahipleri ile görüştüklerini ve 35 bin liralık eşya yardımı yaptıklarını bildirdi.

Kağıthane Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Öztekin, Yahya Kemal Mahallesi Akıcı Sokak'ta, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ile yıkılan binanın çevresinde yapılan çalışmaları yerinde takip etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztekin, 5 gündür Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, valilik ve belediye çalışanlarıyla sahada olduklarını aktararak, "Vatandaşlarımızla sürekli beraberiz. Hem sabah hem gece görüşmeler yapıyoruz. Şu ana kadar süreç iyi bir şekilde devam ediyor. Bizim ilk durumda kendiliğinden çöken bir binamız var, sonrasında kontrollü bir şekilde yıkım yaptığımız binamız var. Toplamda 13 dairemiz vardı. Bu 13 bina hak sahipleri ile görüştük. Onlara bugün eşya yardımlarıyla ilgili 35 bin lirayı yatırıyoruz. Aynı zamanda belediye olarak da hem konaklama, yemek ve diğer ihtiyaçlarla ilgili Afet Koordinasyon Merkezimizi Yahya Kemal Spor Kompleksi'nde kurduk. Orada bakanlık ve valiliğimizle çalışmaları yürütüyoruz. Vatandaşlarımız dilediği zaman oradan bilgi alıyor. Bugünden itibaren taşınma süreçlerine başlamış olduk. Bir taraftan da tahliyeler kontrollü bir şekilde devam ediyor. Tahliye işlemleri bittiğinde diğer binaların yıkım işlemlerine başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bölge ile ilgili öncelikle bakanlığın tespit yapacağını belirten Öztekin, şunları kaydetti:

"26 binamız ile ilgili çalışmalar tamamlandı. 24 bina hakkında yıkım kararı verildi. 2 bina daha önce yıkılmıştı. Geri kalan bölgedeki diğer etkilenme alanında binalarımızla ilgili hızlı bir şekilde hem zemin etüdü hem de karotlar alınmak suretiyle o binaların depreme dayanıklı olup olmadığı konusunda tespitler yapılacak. Şayet depreme dayanıksız çıkarsa da bölgedeki kentsel dönüşüm alanını genişleterek, bakanlık ve TOKİ eliyle örnek bir proje başlatacağız. Vatandaşlarımızı belediyemizin koordinasyonunda çevre otellere ve misafirhanelere yerleştirdik. Dün aldığım son rapora göre 250'ye yakın misafirimizi çevredeki otellerde ağırlıyoruz. İlk başlarda bu sayı 300'lerdeydi. Her geçen gün sayı azalıyor bu da taşınmaların olduğunu gösteriyor. Bizim ilk başta ilk gün, her aileye kiracı ve ev sahibi ayrımı yapmadan 5 bin lira yardım yaptık. Sonrasında da binası yıkılanlarla ilgili 35 bin lira bugün yardımda bulunuyoruz. Ayrıca ev sahiplerine de her ay bin 500 lira kira yardımı bakanlık aracılığı ile yapıyoruz. Eğer kiracıysa bin 500 lira taşınma ve bir aylık kira yardımı olarak da bin 500 lira yardım yaparak, toplam 3 bin lira da onlara vermiş oluyoruz. Böylece kimseyi mağdur etmeden bölgeyi boşaltıyoruz."