0553 313 94 23

Kağıthane'de çöken bina

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin: - "13 binanın hak sahipleri ile görüştük. Onlara eşya yardımlarıyla ilgili 35 bin lira yatırdık"

26 Nisan 2019 Cuma 18:03
Kağıthane'de çöken bina

İSTANBUL (AA) - Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde beş gün önce çöken binayla ilgili 13 binanın hak sahipleri ile görüştüklerini ve 35 bin liralık eşya yardımı yaptıklarını bildirdi.

Kağıthane Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Öztekin, Yahya Kemal Mahallesi Akıcı Sokak'ta, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ile yıkılan binanın çevresinde yapılan çalışmaları yerinde takip etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztekin, 5 gündür Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, valilik ve belediye çalışanlarıyla sahada olduklarını aktararak, "Vatandaşlarımızla sürekli beraberiz. Hem sabah hem gece görüşmeler yapıyoruz. Şu ana kadar süreç iyi bir şekilde devam ediyor. Bizim ilk durumda kendiliğinden çöken bir binamız var, sonrasında kontrollü bir şekilde yıkım yaptığımız binamız var. Toplamda 13 dairemiz vardı. Bu 13 bina hak sahipleri ile görüştük. Onlara bugün eşya yardımlarıyla ilgili 35 bin lirayı yatırıyoruz.  Aynı zamanda belediye olarak da hem konaklama, yemek ve diğer ihtiyaçlarla ilgili Afet Koordinasyon Merkezimizi Yahya Kemal Spor Kompleksi'nde kurduk. Orada bakanlık ve valiliğimizle çalışmaları yürütüyoruz. Vatandaşlarımız dilediği zaman oradan bilgi alıyor. Bugünden itibaren taşınma süreçlerine başlamış olduk. Bir taraftan da tahliyeler kontrollü bir şekilde devam ediyor. Tahliye işlemleri bittiğinde diğer binaların yıkım işlemlerine başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bölge ile ilgili öncelikle bakanlığın tespit yapacağını belirten Öztekin, şunları kaydetti:

"26 binamız ile ilgili çalışmalar tamamlandı. 24 bina hakkında yıkım kararı verildi. 2 bina daha önce yıkılmıştı. Geri kalan bölgedeki diğer etkilenme alanında binalarımızla ilgili hızlı bir şekilde hem zemin etüdü hem de karotlar alınmak suretiyle o binaların depreme dayanıklı olup olmadığı konusunda tespitler yapılacak. Şayet depreme dayanıksız çıkarsa da bölgedeki kentsel dönüşüm alanını genişleterek, bakanlık ve TOKİ eliyle örnek bir proje başlatacağız. Vatandaşlarımızı belediyemizin koordinasyonunda çevre otellere ve misafirhanelere yerleştirdik. Dün aldığım son rapora göre 250'ye yakın misafirimizi çevredeki otellerde ağırlıyoruz. İlk başlarda bu sayı 300'lerdeydi. Her geçen gün sayı azalıyor bu da taşınmaların olduğunu gösteriyor. Bizim ilk başta ilk gün, her aileye kiracı ve ev sahibi ayrımı yapmadan 5 bin lira yardım yaptık. Sonrasında da binası yıkılanlarla ilgili 35 bin lira bugün yardımda bulunuyoruz. Ayrıca ev sahiplerine de her ay bin 500 lira kira yardımı bakanlık aracılığı ile yapıyoruz. Eğer kiracıysa bin 500 lira taşınma ve bir aylık kira yardımı olarak da bin 500 lira yardım yaparak, toplam 3 bin lira da onlara vermiş oluyoruz. Böylece kimseyi mağdur etmeden bölgeyi boşaltıyoruz."


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 18:03
  1. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin
  2. Yahya Kemal Mahallesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yayla yolları ulaşıma açılıyor
    1. Yayla yolları ulaşıma açılıyor
    2. Jandarmayı şaşkına çeviren olay
    3. Burhaniye Meslek Yüksekokulunda kısır..
    4. Kara Kuvvetleri'ndeki "ankesör"..
    5. Hayat bilgisi dersinde 7 bölge 7..
    6. Kırşehir'de şampiyonluk hazırlıkları
    7. Ülkede ibadethaneler tehlike altında!..
    8. Kağıthane'de çöken bina
    9. Vatan Yahut Silistre, Arkası Yarın..
    10. Malatya’da işsiz sayısı 47 bin 810
    11. Saadet Partisi Genel Başkanı..
    12. Sri Lanka'da polis ile bir grup..
    13. DİSK heyetinden Kılıçdaroğlu'na..
    14. Hüyük’te çiftçiler yağmur duasına çıktı
    15. Trump’dan OPEC’e fiyatları düşürme..
    16. Kocaman: “Uzun zamandır Galatasaray’a..
    17. TİKA'nın Arnavutluk'ta eğitime desteği..
    18. Çimento yüklü tır devrildi sınır..
    19. Öğrencilere Düzce Üniversitesi’nin..
    20. Kamyondan akü hırsızlığına tutuklama
    21. Özçekim yaparken 11 yaşındaki..
    22. 'Ekmek' dediler, ekmeğe göz diktiler!..
    23. AK Parti’den Başkan Kadir Bozkurt’a..
    24. İznik’te Eşrefoğlu Rumî’yi anma..
    25. Başkent ticaret liderlerinden..
    26. 95 Yaşında Kalça Protezi oldu,..
    27. Fetullahçı Terör Örgütü'ne operasyon
    28. 479. Uluslararası Manisa Mesir Macunu..
    29. Spor şenliklerinde ödül heyecanı
    30. Efeler’de dehalar yetişecek
    367'nin mimarı Sabih Kanadoğlu yeniden hortladı!
    367'nin mimarı Sabih Kanadoğlu yeniden hortladı!
    Kemalist vatandaşın '23 Nisan' imtihanı! "Örümcek kafalılar bilmez" dedi, yanlış cevap verdi
    Kemalist vatandaşın '23 Nisan' imtihanı! "Örümcek kafalılar bilmez" dedi, yanlış cevap verdi
    O sapık CHP’li çıktı
    O sapık CHP’li çıktı
    ABD'nin F-35 şantajı milli uçağı hızlandırdı
    ABD'nin F-35 şantajı milli uçağı hızlandırdı
    İmam Hatiplilere 'Sapık' diyen CHP'li arsız görevden alındı
    İmam Hatiplilere 'Sapık' diyen CHP'li arsız görevden alındı

    Günün Karikatürü

    26 Nisan 2019
    HDP'li belediyede peygamber hazımsızlığı
    HDP'li belediyede peygamber hazımsızlığı
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı