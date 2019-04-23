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Kağıthane'de çöken bina

Bir binanın çökmesinin ardından bir başka binanın risk nedeniyle tahliye edilerek başlayan kontrollü yıkım çalışmalarına ara verildi

23 Nisan 2019 Salı 03:51
Kağıthane'de çöken bina

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de 4 katlı bir binanın çökmesinin ardından bir başka binanın risk nedeniyle tahliye edilerek akşam saatlerinde başlayan kontrollü yıkım çalışmalarına ara verildi.

Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokağı'nda bir inşaatın istinat duvarında çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle istinat duvarının çevresindeki bazı binalar risk nedeniyle tahliye edildi.İstinat duvarının yıkılmasının ardından tahliye edilen 4 katlı bir bina çöktü, 2 otomobil ise bina enkazının altında kaldı.

Çöken binanın üst kısmında kalan ve risk nedeniyle tahliye edilen bir başka binada dün akşam saatlerinde başlayan kontrollü yıkım çalışması gece saatlerine kadar devam etti.

Belediye ekiplerince yaklaşık 10 saat boyunca devam edilen çalışmalara ara verildi. Çalışmalara sabah saatlerinde devam edileceği öğrenildi.

Polis ve zabıta ekiplerinin çevredeki güvenlik önlemleri sürüyor.

- Yaralı ve can kaybı yok

İstanbul Valiliğinden dün yapılan açıklamada, Akıncı Sokağı 22 numaralı adresteki binanın, bitişik parseldeki istinat duvarının çökmesi nedeniyle saat 14.15'te yıkıldığı belirtilerek, şunlar kaydedilmişti:

"Sabah saatlerinde bina sakinleri tahliye edilmiş ve çevre emniyeti sağlanmış olup, olayda yaralı veya can kaybımız yoktur. Yıkılan bina çevresinde ve risk altındaki 10 binanın sakinleri tahliye edilmiş, ilgili kurumlarımızca olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır."

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 03:51
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