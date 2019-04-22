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Kağıthane'de çöken bina

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:- "Yahya Kemal Mahallesi'ndeki vatandaşlarımız, kurulan Kriz Masasına başvurarak binalarının risk tespitini yaptırabileceklerdir"- "Bu elim olayda can kaybı olmaması tesellimizdir"

22 Nisan 2019 Pazartesi 23:46
Kağıthane'de çöken bina

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kağıthane'de çöken binaya ilişkin, "Yahya Kemal Mahallesi'ndeki vatandaşlarımız, kurulan Kriz Masasına başvurarak binalarının risk tespitini yaptırabileceklerdir." ifadesini kullandı.

Kurum, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul’un Kağıthane ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde istinat duvarının yıkılmasının ardından bir süre önce boşaltılan binanın çökmesi üzerine, İstanbul Valiliğinin koordinesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin gerekli çalışmaları hemen başlattığını belirtti.

Kurum, "Öncelikle ön hasar tespit çalışmaları yapılmış olup tehlike arz eden yandaki binanın yıkımı kontrollü şekilde gerçekleştirilmektedir. Yarın sabah itibarıyla de mahallemizde boşaltılan binalarda risk tespit çalışmaları yapılacak ve çıkacak raporlar doğrultusunda hareket edilecektir." bilgisini aktardı.

Daha önce Kartal Orhantepe Mahallesi'nde olduğu gibi Yahya Kemal Mahallesi'nde de vatandaşların mağduriyetlerini giderecek tedbirlerin süratle alınacağına değinen Kurum, TOKİ Başkanlığınca sağlıklı yapıların bir an önce inşasının sağlanacağına işaret etti.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Yahya Kemal Mahallesi'ndeki vatandaşlarımız, kurulan Kriz Masasına başvurarak binalarının risk tespitini yaptırabileceklerdir. Bu elim olayda can kaybı olmaması tesellimizdir. Evleri yıkılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, böylesi elim olayların tekrar yaşanmamasını diliyorum."




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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 23:46
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  2. Kağıthane'de çöken bina
  3. Twitter açıklama

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