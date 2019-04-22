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Kağıthane'de çöken bina

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin:- "Bölgedeki 21 binayı tedbiren boşaltık. Bir binamızın da kontrollü yıkımına başlanacak"

22 Nisan 2019 Pazartesi 18:13
Kağıthane'de çöken bina

İSTANBUL (AA) - Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, yıkılan binanın çevresindeki 21 binayı tedbiren boşalttıklarını, bir binanın da kontrollü olarak yıkılacağını söyledi.

Öztekin, Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokak'ta istinat duvarının yıkılmasının ardından çöken binaya ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Öztekin, istinat duvarının çökmesinin ardından yarım saat içerisinde bir binanın da çöktüğünü anımsattı. Öztekin, yıkılan binada 15 kişinin yaşadığını açıkladı.

Gerekli tedbirleri aldıklarını ve bölgedeki 21 binanın tedbiren boşaltıldığını dile getiren Öztekin, "Bir binamızın da kontrollü yıkımına başlanacak. İlk yıkılan bina 4 katlı ve 4 daire vardı. Kontrollü yıkımı yapılacak olan bina da 5 katlı ve 9 daire var. Tüm komşularımızla birebir görüşüyoruz ve sürecin yerinde takibini yapıyoruz." diye konuştu.

Olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirten Öztekin, ilgili bakanlıkla da görüştüklerini, olayın takibinin İstanbul Valiliği, İl Afet Koordinasyon Merkezi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve belediyeyle birlikte yürütüldüğünü vurguladı.


- "Vatandaşların ihtiyaçları karşılanacak"

Öztekin, evlerinden tahliye edilen vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanacağını, bir bölümünün otelde, bir bölümünün de misafirhanelerde kalacağını söyledi. TOKİ yetkililerinin de olay yerine geleceğini dile getiren Öztekin, bölgede hızlı bir şekilde kentsel dönüşümün sağlanacağını açıkladı.

Can kaybının olmamasının kendilerini sevindirdiğini vurgulayan Öztekin, maddi hasarların da el birliğiyle giderileceğini belirtti.

Risk taşıyan ve kendisi yıkıldığında diğer binaları da tetikleme ihtimali bulunan binanın kontrollü yıkımına karar verildiğini açıklayan Öztekin, boşaltılan 21 binada yaklaşık 200 daire bulunduğunu söyledi.

Öztekin, diğer binalar için de gerekli güvenlik önlemlerinin alınarak yerinde dönüşüme devam edeceklerini, riskli görülen binaların yıkılacağını aktardı.



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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 18:13
  1. bina
  2. çökme
  3. Kağıthane Belediye Baykanı Mevlüt Öztekin

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