Kağıthane’de camiyi kundaklayan şahıs yakalandı Kağıthane’de Yunus Emre Camisi’ni kundaklayan şahıs yakalandı.

Kağıthane’de Yunus Emre Camisi’ni kundaklayan şahıs yakalandı. Yüzde 50 zihinsel engelli raporu bulunan şahıs serbest bırakılırken camiye giriş ve çıkışı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Kağıthane Çağlayan Mahallesi Taş Ocağı Caddesi’nde bulunan Yunus Emre Camisi 3 Ağustos günü bir zanlı tarafından kundaklandı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şahsın eşkalini tespit etti. Eşkali belirlenen Mehmet B. (19), 5 Ağustos günü saat 23.00 sıralarında Harmantepe Mahallesi’nde bulunan evinde yakalanarak gözaltına alındı.



Yüzde 50 zihinsel engelli raporu varmış

Yapılan araştırmalara da yakalanan şüphelinin ’hafif düzeyde zihinsel yetersizlik’ tanısıyla yüzde 50 oranında raporu olduğu öğrenildi. “İbadethane ve mezarlıklara zarar verme” suçundan hakkında işlem başlatılan şahıs, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Mehmet B.’nin camiye giriş ve çıkışı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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