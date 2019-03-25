Kağıthane’de bir spor salonunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. IHAAW163538-ASA/25-03-2019- Kağıthane’de bir spor salonunda yangın çıktı.

IHAAW163538-ASA/25-03-2019- Kağıthane’de bir spor salonunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.25.03.2019 16:35:38TSINNNN

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