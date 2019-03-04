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Kağıthane’de bir genç otomobiliyle dereye uçtu

Kağıthane’de tamiri yapılan aracını sanayiden alarak test sürüşüne çıkan otomobil tutkunu gencin dere yatağına uçarak hayatını kaybettiği feci kazaya ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

04 Mart 2019 Pazartesi 23:12
Kağıthane’de bir genç otomobiliyle dereye uçtu

Kağıthane’de tamiri yapılan aracını sanayiden alarak test sürüşüne çıkan otomobil tutkunu gencin dere yatağına uçarak hayatını kaybettiği feci kazaya ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

 

Araç galerisinde çalışan 24 yaşındaki Vedat Gülbey, sanayide parçası değişen aracını test etmek için Maslak’ta test sürüşüne çıkmıştı. Aracın kontrolünü kaybeden Gülbey, Kağıthane’de dere yatağına uçmuştu. Gülbey, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kaza anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Otomobil tutkunu gencin aracıyla dereye uçtuğu anlar saniye saniye görüntülere yansıdı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 23:12
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