Kağıthane’de bir fırının eski çalışanından patronuna silahlı saldırı

İstanbul Kağıthane’de bir fırının eski çalışanı, geldiği işyerinde eski patronunu göğsünden iki kurşunla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Yaralı patron hastaneye kaldırılarak tadavi altına alınırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 18.30 sularında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Keskingil Caddesi üzerindeki faaliyet gösteren bir fırında meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi eski çalıştığı iş yerine geldi. Eski çalışan ile iş yerinin patronu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine eski çalışan yanında getirdiği tabanca ile patronunun göğsüne iki el ateş ederek kaçarken, İlker P. ise kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören diğer çalışanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı İlker P.’ye yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. İlk belirlemelere durumu ağır olduğu belirtilen İlker P., ameliyata alındı. Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik kameralarına inceleyerek çalışma şahsı belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.