0553 313 94 23

Kağıthane'de 42 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum- "O istinat duvarının (Kağıthane'deki) çökmesinden sonra saha incelemesi yaptık ve 42 bin metrekarelik alanda 176 binanın bulunduğu bölgeyi kentsel dönüşüm projesi olarak belirledik"- "Her yıl 300 bin konut yapmak suretiyle, şehirlerimizdeki acil riskli dönüştürülmesi gereken alanları da hızlı bir şekilde dönüştürmek istiyoruz"

26 Mayıs 2019 Pazar 22:46
Kağıthane'de 42 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm yapılacak

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kağıthane'de istinat duvarının çökmesinin ardından saha incelemesi yaptıklarını belirterek, "42 bin metrekarelik alanda 176 binanın bulunduğu bölgeyi kentsel dönüşüm projesi olarak belirledik." dedi.

Bakan Kurum, nisan ayında Kağıthane'de çöken bina sonrası başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle evleri tahliye edilen Yahya Kemal Mahallesi sakinleri ile iftarda bir araya geldi.

Kurum, 22 Nisan'da yıkılan istinat duvarı sonrası çöken binaya değinerek, olayın hemen ardından saha çalışmaları başlattıklarını ifade etti. Kurum, "O istinat duvarının çökmesinden sonra saha incelemesi yaptık ve 42 bin metrekarelik alanda 176 binanın bulunduğu bölgeyi kentsel dönüşüm projesi olarak belirledik. Bu alanda yapılan çalışmalar neticesinde 98 riskli yapı tespitini tamamladık. Bugüne kadar da 19 binanın yıkımını gerçekleştirdik." diye konuştu.

İstanbul'daki en önemli problemlerden birinin riskli binalar olduğuna dikkati çeken Kurum, "Bugüne kadar depremlerde riskli binalardan dolayı çok acılar çektik. Binalarımız yıkıldı, canlarımız gitti, ocaklarımıza ateş düştü. Biz istiyoruz ki artık Türkiye'nin hiçbir yerinde bu ocaklara ateş düşmesin. Her yıl 300 bin konut yapmak suretiyle şehirlerimizdeki acil riskli dönüştürülmesi gereken alanları da hızlı bir şekilde dönüştürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, 5 yıllık eylem planlarını bu hafta açıklayacaklarını hatırlatarak, bu eylem planlarında bazı önceliklerin olduğunu, o bölgede de önceliğin Yahya Kemal Mahallesi’nin kentsel dönüşüm planı olduğunu ifade etti.

- "İnşayı bu sene başlatacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bu sene içerisinde inşa sürecini başlatacaklarını bildirerek, "Gerçekten sizi hak ettiğiniz bir şekilde en güzel yuvalarınıza yerleştirmek istiyoruz. Hiçbir kardeşimiz mağdur olmadan dönüşüm sürecini tamamlamak istiyoruz." dedi.

Tespiti tamamlanan binalarda tahliye sürecinin devam ettiğini belirten Kurum, kira yardımı yaptıklarını hatırlattı. Tahliye süreciyle birlikte yardımları aksatmayacaklarını aktaran Kurum, kentsel dönüşümle birlikte binaların zemin artı 4 kat ya da zemin artı 5 katı geçmeyecek şekilde inşa edileceğini söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 22:46
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  2. Kentsel dönüşüm
  3. Yahya Kemal Mahallesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akademisyen Ceren Damar'ın adı gençlik merkezinde yaşatılacak
    1. Akademisyen Ceren Damar'ın adı gençlik..
    2. AP seçimlerini Fransa'da aşırı..
    3. Kağıthane'de 42 bin metrekarelik..
    4. Papa patladı: Bu yapılan kiralık katil..
    5. Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanıyor
    6. AP seçimlerini İspanya ve Portekiz'de..
    7. AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları..
    8. "23 Haziran seçimini siyasal..
    9. Atletizm: Avrupa Şampiyon Kulüpler..
    10. Lübnan'daki Müstakbel Hareketinden..
    11. "23 Haziran'da İstanbul'da demokrasi..
    12. Semih Özsoy: “Bize gönderme yapanlar..
    13. GÜNCELLEME - Balık avlamak için nehre..
    14. Bakan Kurum: “Kağıthane’de bu sene..
    15. Borç batağındaki CHP'li belediyeden..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Damar’ın..
    17. Eyüpsultan’da kültür sanat sezonu..
    18. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şehit..
    19. Cimnastik: Dünya Challenge Kupası
    20. Gaziantepli taraftarların dev ekranda..
    21. Binali Yıldırım: CHP adayı mağdurmuş!..
    22. "Daha diri olabilmek için milli..
    23. İftar vakti restoranda yangın tüpü..
    24. 2019 Yaz tesettür kombinleri
    25. Şehit yakınları iftarda buluştu
    26. Kayıp olan koyunları Jandarma buldu
    27. Çalışkan: "Avrupa macerası inşallah..
    28. Şehit yakını, gazi ve devlet..
    29. Kılıçdaroğlu, Ankara Minibüsçüler..
    30. Hikmet Karaman: “Son maçımızı kazanmak..
    Dünyada ilk defa Türkiye'de yapıldı... Kur savaşı açanların ve faiz lobisinin kabusu olacak
    Dünyada ilk defa Türkiye'de yapıldı... Kur savaşı açanların ve faiz lobisinin kabusu olacak
    Kadınlı erkekli gizli yogaya baskın! Tutuklandılar
    Kadınlı erkekli gizli yogaya baskın! Tutuklandılar
    Ekrem İmamoğlu’nun 15 yalanına 15 tokat
    Ekrem İmamoğlu’nun 15 yalanına 15 tokat
    Dünyada ender yerlerde görülüyorken Türkiye'de de ortaya çıktı
    Dünyada ender yerlerde görülüyorken Türkiye'de de ortaya çıktı
    CHP’li Tunç Soyer’i, CHP’li Mansur Yavaş yalanladı: “Tunç Bey...”
    CHP’li Tunç Soyer’i, CHP’li Mansur Yavaş yalanladı: “Tunç Bey...”

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    İstanbul'da son anket sonuçları açıklandı!
    İstanbul'da son anket sonuçları açıklandı!
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor