Kağıthane nöbetçi eczane isim ve adresleri

İstanbul nöbetçi eczaneler hangileri? Şişli bugün nöbetçi eczane isimleri. İstanbul ilçeleri nöbetçi eczane adresleri. Eczaneler saat 19:00'dan sonra nöbetçi usulüne göre çalışmakta. Eczaneler kapanmasından sonra ilaç alacak hastalar veya hasta yakınları nöbetçi eczane isimlerini araştırmakta. Peki İstanbul'da bugün nöbetçi eczaneler hangileri? Kağıthane nöbetçi eczane isimleri ve adres bilgileri...

Huzur Eczanesi Kağıthane Gürsel

Gürsel Mahallesi Eski Beşiktaş Caddesi 1/e

Yahya Kemal Eczanesi Kağıthane Gültepe

Yahya Kemal Mahallesi Talatpaşa Caddesi 346/c

Emel Eczanesi Kağıthane Sanayi Mahallesi

Sultan Selim Mahallesi Sultan Selim Caddesi 78 Sanayi