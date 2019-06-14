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Kağıt toplayıcısının tehlikeli yolculuğu

Çuvalını taşımak amacıyla motosikletine demir sepet monte eden kağıt toplayıcısının, D-100 kara yolunda ailesiyle yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı

14 Haziran 2019 Cuma 15:35
Kağıt toplayıcısının tehlikeli yolculuğu

İSTANBUL (AA) - Kağıt toplayıcısının, çuvalını koymak için demir sepet monte ettiği motosikletiyle D-100 kara yolunda ailesiyle yaptığı yolculuk görenleri şaşırttı.

D-100 kara yolunda Mecidiyeköy'den Topkapı yönüne seyreden kağıt toplayıcısı motosikletli bir ailenin tehlikeli yolculuğu, Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi.

Kağıt toplayıcısının, kağıtları koyduğu büyük boy çuvalı taşımak için motosikletinin yanına demir sepet monte ettiği görüldü.

Motosikletin demir sepetindeki çuvalın üzerinde bir kadın ve çocuk yolculuk ederken, sürücünün bile kask takmadığı dikkati çekti.


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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 15:35
  1. D-100 Karayolu
  2. tehlikeli yolculuk

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