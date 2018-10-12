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Kağıt kebabı nasıl yapılır? Kağıt kebabı malzemeleri

Sofraların vazgeçilmez tatlarından biri olan kağıt kebabının nasıl yapıldığını merak eden vatandaşlar tarafından aranmaya başlandı. Kuş başı etiyle domates, patates havuz gibi sebzelerin bir araya gelmesiyle ağızlara muhteşem bir tat sunan kağıt kebabının yapılışı haberimizde.

12 Ekim 2018 Cuma 21:11
Kağıt kebabı nasıl yapılır? Kağıt kebabı malzemeleri

Sofraların vazgeçilmez tatlarından biri olan kağıt kebabının nasıl yapıldığını merak eden vatandaşlar tarafından aranmaya başlandı. Kuş başı etiyle domates, patates havuz gibi sebzelerin bir araya gelmesiyle ağızlara muhteşem bir tat sunan kağıt kebabının yapılışı haberimizde.

Kağıt kebabı sebzelerle bütünleşen kuşbaşı etin önce ocakta sonra fırında pişirilmesi ile yapılır. Fırına konduğunda yağlı kağıda sarılır. Kağıt kebabı adının hakkını veren bir lezzettir. Kağıt kebabı yaparken porsiyonları önceden ayarlayabilir ve rahatlıkla kişi sayısına göre yemeğinizi ayarlayabilirsiniz.

Kağıt kebabı malzemeleri

Yarım kilo kuşbaşı dana eti

Yarım çay bardağı sıvıyağ

Yarım çay bardağı sıvıyağ

2 adet havuç

1 adet patates

1 adet domates

1 su bardağı bezelye

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı karabiber ve kekik

1 çay kaşığı tuz

Kağıt kebabı nasıl yapılır?

Kağıt kebabına etleri pişirerek başlamanızı öneririz. Böylece et pişerken sebzeleri hazırlayabilirsiniz. Tenceye biraz yağ ile aldığınız kuşbaşı etleri mühürleyerek pişirin. Etler suyunu salıp çekince kapağını kapatarak ağır ateşte pişmeye bırakın. Bu sırada patates ve havucu soyun. Yıkanmış tüm malzemeleri küp küp doğrayın. Soğanı da iri doğrayabilirsiniz. Yumuşamış ete patates, domates ve havucu ekleyin. Tuz ve baharatlarını atıp 5 dakika kadar pişirin. Ocağın altını kapatıp diğer malzemeleri de ekleyin ve karıştırın. Yağlı kağıdı ikiye bölerek her kağıda bir porsiyon gelecek şekilde etli malzemeleri koyun ve kağıdı katlayarak dışarı taşmamasını sağlayın. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında 20 pişirin. Kağıtlarından ayırarak servis edin. 

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 21:11
  1. Kağıt kebabı nasıl yapılır?
  2. Kağıt kebabı malzemeleri

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