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Avrupa kağıt fabrikasında devasa yangın!
Avrupa

kağıt fabrikasında devasa yangın!

İngiltere'de bulunan bir kağıt fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 13:58:17 - 2022-06-13 13:58:16
kağıt fabrikasında devasa yangın!

İngiltere'nin West Midlands bölgesindeki Birmingham kentinde bulunan Smurfit Kappa şirketine ait kağıt fabrikasında dün gece saatlerinde yangın çıktı. Fabrikada bulunan 8 bin ton sıkıştırılmış kartonun alev almasının ardından yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yetkililer fabrika çevresinde yaşayan vatandaşlara dışarı çıkmamaları ve pencerelerini kapalı tutmaları çağrısında bulundu.

İtfaiye yetkilileri, yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını, bölgede söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

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