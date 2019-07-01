Kagawa Beşiktaş'ı unutamıyor! Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Shinji Kagawa, kartal pençesi yaparak taraftarları heyecanlandırdı.

Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Shinji Kagawa, kartal pençesi yaparak siyah-beyazlı takımı unutamadığını gösterdi. Yönetim kanadı ise "İspanya'dan istediği teklifi alamazsa geri dönebilir" diyor. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde basına yaptığı açıklamada kiralık sözleşmesi sona eren Shinji Kagawa'yı yeniden kadrolarına katmak için görüşmelerde bulunacaklarını açıklamıştı. Japon futbolcunun Instagram hesabından yaptığı son paylaşım ise siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. La liga'da takım arıyor Alman Borussia Dortmund kulübüyle bir yıllık daha kontratı bulunan 30 yaşındaki 10 numaranın Japonya'nın Miyazaki kentinde arkadaşlarıyla birlikte çektikleri fotoğrafta kartal pençesi pozu vermesi, Beşiktaş'a döneceğine yönelik dedikoduları arttırdı. Yıldız futbolcunun bu hareketi sosyal medyada "Geri dönüyor" yorumlarına neden oldu Siyah-beyazlı yöneticiler, daha önce yaptıkları açıklamada Japon futbolcunun La Liga'da takım bulamaması durumunda Beşiktaş'a geri dönebileceğini söylemişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.