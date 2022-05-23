Kağan Boyacıoğlu kimdir? Kağan Boyacıoğlu ne iş yapıyor mesleği ne?
Kağan Boyacıoğlu İYİ Parti’ye katılmasıyla birlikte kim olduğu merak ediliyor. Kağan Boyacıoğlu kimdir? Kağan Boyacıoğlu nereli kaç yaşında? Kağan Boyacıoğlu ne iş yapıyor, ne mezunu?
Kağan Boyacıoğlu kimdir? Marmara Üniversitesi İşletme (Almanca) bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Lisans eğitimi sürecinde down sendromlu çocuklar hakkında hazırladığı sosyal sorumluluk projesi ile dünya birincisi oldu.
Daha sonra Oxford’da yüksek lisans öğrenimini tamamlamak için İngiltere’ye gitti. Uluslararası Yönetim, Uluslararası İlişkiler ve Para Politikaları bölümünde yüksek lisansını tamamladıktan sonra Türkiye’ye döndü. Şu anda da TEB-BNP ortaklığında müfettiş olarak görev alıyor.