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Canan Kaftancıoğlu'nun yardımcısı Murat Akbaş gözaltına alındı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yardımcısı Murat Akbaş, Kaz Dağları için başlatılan izinsiz yürüyüşte yer alması sebebiyle gözaltına alındı.

06 Ekim 2019 Pazar 13:50
Canan Kaftancıoğlu'nun yardımcısı Murat Akbaş gözaltına alındı

Ankara'da yapılacak olan ve Kaz Dağları'ndaki altın madeni aramalarının protesto edileceği ekoloji mitingine katılım için İstanbul'dan yürüyüşe başlayan 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüyüş başlatan grubu dün akşam ilçe sınırları içerisinde durdurdu. Kaz Dağları'ndaki maden aramalarını protesto eden ve çeşitli pankartlarla yürüyen 8 kişilik grup gözaltına alındı.

Şube Müdürlüğüne götürülecek

Gözaltına alınanlar arasında, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş'ın da bulunduğu öğrenildi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünde ilk işlemleri tamamlanan 8 kişinin, Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüleceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 13:50
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Kaz Dağları
  4. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü
  5. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş
  6. Vatan Caddesi
  7. Güvenlik Şube Müdürlüğü
  8. Kaz Dağları'ndaki altın madeni aramaları

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