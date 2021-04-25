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Gündem Kaftancıoğlu'nun sözde soykırıma destek verdiği konuşma ortaya çıktı
Gündem

Kaftancıoğlu'nun sözde soykırıma destek verdiği konuşma ortaya çıktı

Türkiye düşmanlığıyla bilinen terör sevici CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun geçmişte sözde Ermeni soykırımına destek veren skandal konuşması ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 18:41:00 -

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yayımladığı mesajındaki "soykırım" ifadesi kamuoyunda infiale yol açtı. Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da geçmişte sözde "Ermeni Soykırımı" yalanına destek veren bir konuşması ortaya çıktı.

Kaftancıoğlu'ndan skandal sözler

Canan Kaftancıoğlu Ermeni soykırımına destek verdiği konuşmasında şunları söyledi:

"'Ermeni soykırımı yoktur' diye tutturan da toplumu ve oradaki geçmişteki büyük acıyı bakın açık söylüyorum görmezden gelen bir zihniyettir. Ben de diyorum ki, kavramlara takılmayalım arkadaşlar. Ben de diyorum ki, 'Geçmişimize dönelim. Göz göze gelelim.' Birbirimize, halklar ne yaşattı? Önce hissedelim. Sonra onarıcı adalet mekanizmalarımızla bunun çok değişik yöntemleri var. 'Hep birlikte tek vücut olalım' diyorum. Bunu kavramlara sıkıştırılmasını yanlış buluyorum."

Kaftancıoğlu'nun bu skandal sözleri "Şimdi bunların bunak Biden'dan ne farkı var" şeklinde yorumları beraberinde getirdi.

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