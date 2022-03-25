Kaftancıoğlu'ndan Kovid-19 skandalı!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yeni bir sorumsuzluğa ve kandala imza attı. Kaftancıoğlu, koronavirüse yakalandığını bile bile CHP il başkanlarıyla buluşup toplantı yaptı el ele fotoğraf çektirdi.

Test yaptırıp toplantıya koştu

CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu, perşembe günü Covid-19 şüphelisi olduğu gerekçesiyle test yaptırdı. Test yaptırdıktan sonra ise aynı günün akşamı saat 20.30’da Antalya ilçe başkanlarıyla toplantı yapıp toplu fotoğraflar ve selfieler çektirdi.

Bu mu senin doktorluğun, bu ne sorumsuzluk!

Canan Kaftancıoğlu, Cuma günü sabah saatlerinde yani bugün sabah ise koronavirüse yakalandığını duyurdu. Kendisi de tıp doktoru olan Canan Kaftancıoğlu'nun bu skandal tavrı “Bu ne sorumsuzluk! Bu nasıl doktorluk” dedirtti.