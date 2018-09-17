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Kaftancıoğlu provokasyona hazırlanıyordu! İzin verilmedi

İstanbul Yeni Havalimanı'na provokasyon yapmaya giden CHP'li Milletvekilleri ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na izin verilmedi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 12:39
Kaftancıoğlu provokasyona hazırlanıyordu! İzin verilmedi

İstanbul Yeni Havalimanı inşaatında çalışan işçiler geçtiğimiz günlerde sorunlarının giderilmesi için eylem yaptı. Böyle fırsatları kollayan ve insanları her seferinde olayları provoke etmek için uğraşan CHP'liler yine boş durmadı.

KAFTANCIOĞLU'NA JANDARMA ENGELİ

3. Havalimanı'nda yapılan eylemi fırsat bilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP’li milletvekillerinden oluşan kafile provokasyon amacıyla havalimanı inşaatına girmek istedi. CHP’lilerin konvoyu havalimanına girmeden jandarma tarafından durdurularak girişleri engellendi.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 12:39
  1. Malatya
  2. İstanbul
  3. canan kaftancıoğlu
  4. 3. havalimanı inşaatı

YORUM YAZ

  • gökhangökhan19 dk önce
    Rabbim kafir ve münafıklara fırsat vermesin
  • Yusuf ZiyaYusuf Ziya24 dk önce
    Mayası gereği köpekliğini icra ediyor
  • yücelyücel34 dk önce
    Nerede bir kaos ortamı var bu köpekler hep orada
  • BOYKOTT ISRAELBOYKOTT ISRAEL1 sa önce
    Domuzluk yapma Canan..!!!
  • DELİBEYDELİBEY1 sa önce
    ben bir tek akite inanırım...
  • Şeref KazanŞeref Kazan1 sa önce
    Bu olaylara neden olanpiçleri hala orda çalıştıran alçaktır
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