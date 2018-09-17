Kaftancıoğlu provokasyona hazırlanıyordu! İzin verilmedi

İstanbul Yeni Havalimanı inşaatında çalışan işçiler geçtiğimiz günlerde sorunlarının giderilmesi için eylem yaptı. Böyle fırsatları kollayan ve insanları her seferinde olayları provoke etmek için uğraşan CHP'liler yine boş durmadı.



KAFTANCIOĞLU'NA JANDARMA ENGELİ

3. Havalimanı'nda yapılan eylemi fırsat bilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP’li milletvekillerinden oluşan kafile provokasyon amacıyla havalimanı inşaatına girmek istedi. CHP’lilerin konvoyu havalimanına girmeden jandarma tarafından durdurularak girişleri engellendi.