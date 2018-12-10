"Kafkas vaşağı Sarıkamış'ı sevdi"

KARS (AA) - HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde KuzeyDoğa Derneği görevlilerince yürütülen çalışmalarda, gece avlandığı için görülmesi çok zor olan nesli tehlike altındaki "Kafkas vaşağı" tespit edildi.

Sarıkamış ilçesindeki birçok yabani hayvanın yaşadığı Sarıkamış Ormanları, nesli tehlike altındaki vaşaklara da ev sahipliği yapıyor.

Yörede yaban hayatına ilişkin araştırma ve çalışmalar yapan KuzeyDoğa Derneği görevlileri de Kuzey Doğu Anadolu'nun Biyolojik Çeşitliliğinin Koruması Projesi kapsamında vaşaklarla ilgili çalışma başlattı.

Bu çerçevede ilçedeki ormanlara yerleştirilen fotokapanları toplamak için araç ile araziye giden görevliler, soğuk iklimi seven bir Kafkas vaşağına rastladı. Görevliler, Kafkas vaşağını kamera ile kayıt altına aldı.

Görevlilerin çalışmaları sonucu hem nesli tehlike altında olan Kafkas vaşağı hem de Avrasya vaşağının Sarıkamış'taki ormanlarda yaşamını sürdürdüğünü belirledi.

Ayrıca söz konusu proje çerçevesinde görevlilerce yakalanan 9 vaşak da yaşamları hakkında detaylı bilgi elde edilmesi ve korunmaları amacıyla uydu vericisi takılarak izlemeye alındı.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuzey Doğu Anadolu'nun Biyolojik Çeşitliliğinin Koruması Projesi kapsamında Sarıkamış Ormanları'nda nesli tehlike altında olan vaşaklarla ilgili yaptıkları çalışmaların devam ettiğini söyledi.

- "Doğada ilk defa vaşak gördük"

Çoban, şimdiye kadar yapılan çalışmalarda bölgede ve Sarıkamış'ta Kafkas vaşağının olmadığının bilindiğini belirterek, "Dernek olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda Sarıkamış'ta hem Kafkas vaşağının hem de Avrasya vaşağının olduğu ortaya çıktı. Bu da literatüre yeni eklenen bilgiydi. Doğu Anadolu Bölgesi'nde başka bir yerde Kafkas vaşağı yaşadığına ilişkin bir veri yok." dedi.

Sarıkamış Ormanları'ndaki foto kapanları toplamak için araziye çıktıklarını anlatan Çoban, "Ormana yerleştirdiğimiz fotokapanları toplarken çok iyi ve güzel bir olayla karşılaştık. Nesli tehlike altında olan bir Kafkas vaşağı arabamızın önünden yavaşça ve sakince geçti. Biz de bunu kaydetme şansı bulduk. Bugüne kadar Sarıkamış Ormanlarında 9 vaşak yakalayıp uydu vericisi taktık ve bunları izlemeye aldık. Ama ekip olarak bugüne kadar doğada ilk defa vaşak gördük, diğerlerini yakalamıştık. O da bizim için heyecan vericiydi." diye konuştu.

- "Ormanın hayaleti"

Vaşakların aslında ormanın hayaleti olarak adlandırıldıklarını ifade eden Çoban, "Vaşaklar geceleri avlanırlar gündüzleri dinlenirler ve görülmesi çok zor canlılardır. Sadece foto kapanlarla bizim bugüne kadar tespit edip yakaladığımız bir canlıydı ama ilk defa Kafkas vaşağını kendi gözlerimizle de görüp doğada onun fotoğrafını ve videosunu çekme şansı bulduk." ifadesini kullandı.

- "Yiyecekleri fazla şey kalmamış, kiloları düşük"

Çoban, Sarıkamış'ta bir vaşağa ilk kez 2013 yılında verici takıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Sarıkamış'ta aslında vaşakların yiyeceği, avlayacağı çok fazla şey kalmamış. Özellikle Kızıl geyikler buradan gitmiş, karacanın popülasyonu çok azalmış. Onun için Sarıkamış'taki vaşakların kilolarının küçük, sayılarının da az olmasının en önemli sebebinin doğal besinlerinin sayısındaki azalmadan kaynaklandığını tahmin ediyoruz ama şu anda izlemeye devam ettiğimiz vaşaklar burada yaklaşık 150 kilometrekare alan kullanıyor. İlk yakaladığımız 'Işık' isimli vaşağı 2013 yılında takip etmeye başlamıştık ve o Kars'a gidip geldi. Diğer yakaladığımız vaşaklar ise ormanlardan dışarı fazla çıkmıyor."