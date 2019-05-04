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Kafkas Üniversitesiöğrencileri fidan dikti

Kars Kafkas Üniversitesi öğrencileri üniversite kampüsünde bulunan alana fidan dikimi yaptı.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 11:40
Kafkas Üniversitesiöğrencileri fidan dikti

Kars Kafkas Üniversitesi öğrencileri üniversite kampüsünde bulunan alana fidan dikimi yaptı.


Kafkas Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Eğitim Fakültesi önünde yaklaşık 200 fidanın toprakla buluştuğunu ifade eden öğrenciler,hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında Eğitim Fakültesi bahçesini ağaçlandırdı.


Bir ödev kapsamında hayata geçirdikleri projeyle daha yeşil, daha temiz bir kampüs alanı düşündüklerini ifade eden öğrenciler, “Projemizle okulumuzu güzelleştirmeyi hedefliyoruz. 1 A sınıf öğretmenliği hatıra ormanı yapıyoruz. Bizden sonra gelecek olan öğrencilerinde bizlerden feyiz alıp gelenek haline getirerek ağaçlandırmasını sağlayacağız” dediler.


Kafkas Üniversitesi ‘nde oluşturulan Eğitim Fakültesi 1 A Sınıf Öğretmenliği Hatıra Ormanı yaklaşık 200 çam fidanının dikimi yapıldı. Dikimi yapılan çam fidanlarına can suyu verildi.


Öte yandan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bu tür etkinliklerinin devam edeceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 11:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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