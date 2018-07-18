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Kafkas ülkesinden Rusya'yı kızdıracak adım! 'Amacımız NATO'ya girmek'

Gürcistan'ın NATO'ya yakınlaşmasının olumsuz tepkilere neden olacağını söyleyen Rusya Devlet Başkanı Putin'e cevap gecikmedi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 17:03
Kafkas ülkesinden Rusya'yı kızdıracak adım! 'Amacımız NATO'ya girmek'

Gürcistan Parlamentosu Başkanı İrakli Kobakhidze, Tiflis yönetiminin nihai amacının ülkenin NATO üyeliğine götürülmesi olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Gürcistan ile Ukrayna'nın NATO'ya yakınlaşmasına olumsuz tepkileri olacağına yönelik açıklamasına Gürcistan'dan tepki geldi.

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Kobakhidze, Putin'in açıklamasına ilişkin "Bizim için dış politikada öncelikli konular, NATO ve AB ile entegrasyondur ve bu yönde ilerlediğimizi biliyorsunuz." ifadesini kullandı.

''BU BİZİM HAKKIMIZDIR''

NATO ile çok yakın iş birliği içinde bulunduklarını belirten Kobakhidze, Gürcistan olarak NATO ile entegrasyon yolundan yürümeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Bu bizim hakkımızdır." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Helsinki'de gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından Fox News televizyonu ile yaptığı röportajda, Rusya'nın sınırlarında NATO'nun genişlemesine, Gürcistan ile Ukrayna'nın NATO üyeliğine son derece olumsuz tepkiler vereceklerini ifade etmişti.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 17:03
  1. Vladimir Putin
  2. Gürcistan
  3. NATO
  4. Donald Trump

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