Yunanistan mültecileri kafeslere atmış! Utanç verici görüntüler

Mültecileri soyup Türkiye'ye gönderen Yunanistan, bu yaptıklarının karşılığı olarak Avrupa Birliği fonundan yararlanıyor.

Yunanistan’ın Midilli Adası'nda bulunan Moria Mülteci Kampı'ndaki görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Videoda mültecilerin kafesler içerisine tıkıldığı görülüyor.

Yaşlı kadına küfürler yağdırdı

Bir polis memurunun yaşlı mülteci kadına küfürlü ve hakaret dolu sözler sarf ettiği görülüyor.

Yaşlı kadının ise yanındaki diğer yaşlı kadınla birlikte korkmuş halde polisin yanından uzaklaşmaya başladığı görülüyor.