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Kafede basıldı! Karnına bin 863 adet hap zulalamış

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve KOM Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda karnına bin 863 adet uyuşturucu hap zulalayan şahıs gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

19 Ocak 2019 Cumartesi 16:44
Kafede basıldı! Karnına bin 863 adet hap zulalamış

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada bir kafede gözaltına alınan şüphelinin karnına zulaladığı bin 863 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karnına bin 863 tane hap zulalamış

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve KOM Şubesi ekipleri, kent genelinde meydana gelebilecek uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında bir kafede tespit edilen şüpheli E.K.'nın üst araması yapıldı. Şüphelinin üst aramasında karın bölgesine zulalanmış halde 654 gram bin 863 adet exstacy hap ele geçirildi.

Cezaevine gönderildi

Şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli E.K. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 16:44
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