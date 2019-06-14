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Kafede 9 kişiyi yaralayan şüpheliler tutuklandı

Konya’da bir kafede çıkan kavga sonucu 9 kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

14 Haziran 2019 Cuma 12:00
Kafede 9 kişiyi yaralayan şüpheliler tutuklandı

Konya’da bir kafede çıkan kavga sonucu 9 kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Olay, 11 Mayıs günü akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Zakir Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan bir kafeye gelen iki şüpheli, yanında bulunan tüfekle kafeye girdi. Şüphelilerden birisinin elindeki tüfekle kafe içinde ateş açması sonucu M.M.Ö. (24), E.B. (22), T.A. (21), K.A. (23), S.K. (24), F.K. (26), İ.K. (21), M.E.A. (22) ve D.K. (23) yaralandı. Durumları hafif olan yaralılar Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi edildikten sonra taburcu oldu. Olay sonrası şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, görgü tanıklarının ifadelerinden şüphelinin daha önceden 24 ayrı suçtan kaydı bulunan Özal Kanat olduğunu, Hasan M. ve Hakan M.’nin de olaya karıştığını tespit etti. Olayın ardından gözaltına alınan Hasan M. ve Hakan M. çıkarıldığı mahkemece ’kasten silahla yaralama’ suçundan tutuklandı. Polis, firari şüpheli Özal Kanat’ın gidebileceği adresleri tespit etti. Kanat, Selçuklu ilçesindeki bir adreste yakalanarak gözaltına aldı. Cebinde bir miktar uyuşturucu madde bulunan Özal Kanat’ın yapılan üst aramasında ise Kişisel Olaylara Müdahale Aracı (KOMA) yazan bir bıçak da ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Özal Kanat, ’Kasten silahla yaralama ve uyuşturucu madde bulundurmak’ suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:00
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