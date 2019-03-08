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Kafe çalışan uyuşturucu satmaktan tutuklandı

Muğla’nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesinde faaliyet gösteren bir Kafe’de çalışan Ö.

08 Mart 2019 Cuma 10:02
Kafe çalışan uyuşturucu satmaktan tutuklandı

Muğla’nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesinde faaliyet gösteren bir Kafe’de çalışan Ö.D. isimli şahıs, Üniversite öğrencilerine uyuşturucu satmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kötekli Mahallesinde faaliyet gösteren bir kafede uyuşturucu satıldığı bilgisi alması üzerine ekiplerce takibe alınan kafede arama yapıldı. Yapılan aramada 10 gr. Skunk maddesi ile 18 adet Extacy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan kafe çalışanı Ö.D çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 10:02
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