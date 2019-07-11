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Kafasını yere çarpan motosiklet sürücüsü kask sayesinde hafif yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesindeticari aracın motosiklet ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:43
Kafasını yere çarpan motosiklet sürücüsü kask sayesinde hafif yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesindeticari aracın motosiklet ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsü, kafasını yere çarpmasına rağmen kazayıhafif yaralı olarak atlattı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.


Kaza, Sorgun Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otogar istikametinden Antbirlik istikametine seyir halindeki İsmail Yaşar’ın kullandığı 07 LSB 18 plakalı motosiklet, Bahçelievler Mahallesi 5062 sokaktan Sorgun Bulvarına çıkan ve yolun ortasında duran Bayram Gül’ün kullandığı 19 DZ 579 plakalı ticari araca çarptı.


Kazada motosikletten savrularak yerde sürüklenen ve başını asfalta çarpan motosiklet sürücüsü İsmail Yaşar başındaki kask sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken motosiklette yolcu olarak bulunan ve kaskı olmayan Murat Rüzgar yaralandı. Yaralılar, 112 ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Diğer taraftan kaza anı olay yerinin yakınında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:43
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