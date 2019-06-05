Kafasını demir korkuluklara sıkıştıran çocuk kurtarıldı Adıyaman’da, oyun oynadığı esnada balkonun demir korkuluklarına kafasını sıkıştıran çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Adıyaman’da, oyun oynadığı esnada balkonun demir korkuluklarına kafasını sıkıştıran çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi 20127 Sokak içerisinde bulunan 3 katlı bir binanın 3.kat balkonunda oyun oynayan 5 yaşlarındaki Muhammed Sadi Ergül, kafasını balkonun demir korkulukları arasına sıkıştırdı. Durumu fark eden ailesi çocuklarını demir korkuluklardan kurtarmak istese de çabaları boşa çıkınca durum itfaiye ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri demir ayırtma cihazı ile demir korkulukları bir birinden ayırarak çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı. Demir korkuluklardan kurtulan 5 yaşındaki Muhammed Sadi Ergül, çıktığı babasının kucağından korkudan dolayı uzun bir süre inmedi.

Küçük çocuğun ailesi Adıyaman Belediyesi itfaiye ekiplerine yardımlarından dolayı teşekkür etti.

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