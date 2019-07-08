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Kafasından vurulmuş şekilde bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kişi, tarla kenarındaki bir otomobil içerisinde kafasından vurulmuş şekilde bulundu.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:46
Kafasından vurulmuş şekilde bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kişi, tarla kenarındaki bir otomobil içerisinde kafasından vurulmuş şekilde bulundu.


Olay, Çeştepe Mahallesi’de saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki Ahmet A.’dan bir süredir yakınları haber alamıyordu. Kendisini aramaya çıkan arkadaşları Ahmet A.’yı Çeştepe Mahallesi’ndeki bir tarlanın kenarında 35 KNP 20 plakalı aracın içerisinde kanlar içinde buldu. Arkadaşları hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasından tabanca ile vurulduğu belirlenen Ahmet A.’yı ambulansla ağır yaralı olarak Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ahmet A.’nın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, polisin olayla ilgili olarak tahkikatı devam ediyor.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:46
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