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Kafasından vurulmuş halde bulunan şahıs hayatını kaybetti

Aydın’ın Efeler ilçesinde, tarla kenarındaki bir otomobil içerisinde kafasından vurulmuş şekilde bulunan şahıs hastanede hayatını kaybetti.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:27
Kafasından vurulmuş halde bulunan şahıs hayatını kaybetti

Aydın’ın Efeler ilçesinde, tarla kenarındaki bir otomobil içerisinde kafasından vurulmuş şekilde bulunan şahıs hastanede hayatını kaybetti.


Olay, bugün Çeştepe Mahallesi’de saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki Ahmet Akbulut’dan bir süredir yakınları haber alamıyordu. Kendisini aramaya çıkan arkadaşları Ahmet Akbulut’u Çeştepe Mahallesi’ndeki bir tarlanın kenarında 35 KNP 20 plakalı aracın içerisinde kanlar içinde buldu. Arkadaşları hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasından tabanca ile vurulduğu belirlenen Akbulut’u ambulansla ağır yaralı olarak Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ağır yaralanan Akbulut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:27
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