Kafasına sac düşen işçi yaralandı Bursa’nın İnegöl ilçesinde iş yerinde çalışan bir kişinin kafasına çatıdan kopan sac parçası düştü.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iş yerinde çalışan bir kişinin kafasına çatıdan kopan sac parçası düştü.

Olay Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleşti. 2. Cadde üzerinde faaliyet gösteren özel bir orman ürünleri firmasında çalışan Hasan Ç. (43), iş yerinde çalıştığı esnada çatıdan kopan sac parçasının kafasına düşmesi neticesinde yaralandı. Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi yaralıyı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.