0553 313 94 23

Kafasına demir boru düşen işçi öldü

21 Şubat 2019 Perşembe 22:20
Kafasına demir boru düşen işçi öldü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde, kafasına demir su borusu düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aydın Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (ASKİ) çalışanı Musa Aydoğdu, Bağarası Mahallesi'ndeki su deposunda onarım yaparken vinç üzerinde bulunan demir boru başına düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Aydoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

İşçinin cesedi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 22:20
  1. aski
  2. Aydın
  3. demir boru
  4. işçi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'da 13 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı
    1. İran'da 13 DEAŞ şüphelisi gözaltına..
    2. "Bu seçim A partisi, B partisi..
    3. Avusturya'da "AB'nin Geleceği ve Batı..
    4. Chelsea Malmö maçı ne zaman saat kaçta..
    5. 2021 Fransa Bisiklet Turu'na Danimarka..
    6. Bein Sports'da bugün hangi maçlar var?..
    7. Binali Yıldırım açıkladı: 27 bin..
    8. Zenit-Fenerbahçe maçında skandal..
    9. "Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde yarın farklı..
    10. Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik..
    11. THY Euroleague: Anadolu Efes: 75 -..
    12. Sudan'da hükümetle liman işçileri..
    13. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    14. Kafasına demir boru düşen işçi öldü
    15. "Kentsel dönüşüm de terör kadar..
    16. Barajdan 8 otomobil çıkarılmıştı!..
    17. Pınar Karşıyaka’da Bauermann dönemi
    18. Şerefiye Sarnıcı’nda’Araf’ heykel..
    19. "Vatandaşlarımız güvenlik..
    20. Benfica-Galatasaray
    21. İmamoğlu'ndan 15 Temmuz sorusuna cevap
    22. Rusya'dan çok kritik uyarı:..
    23. Libya'da Hafter güçleri Fil Petrol..
    24. "Kerkük için her türlü katkıyı vermeye..
    25. "Arap Emrah" lakaplı suç örgütü lideri..
    26. Balıkesir'de tarihi binada yıkılma..
    27. Cezayir'de benzin ihtiyacına cevap..
    28. Ekipler alarma geçti! Patlama riski..
    29. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye..
    30. Savunma sanayi ürünleri gençlere ilham..
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    AK Parti DSP ile görüşecek
    AK Parti DSP ile görüşecek
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    Abdullah Gül'ün partisi 2023'e hazırlanıyor! Gül Davutoğlu'nu istemedi, Ali Babacan ısrar etti
    Abdullah Gül'ün partisi 2023'e hazırlanıyor! Gül Davutoğlu'nu istemedi, Ali Babacan ısrar etti

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...