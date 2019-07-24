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Kafası su borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Gaziantep’te kafası atık su borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiyenin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:36
Kafası su borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Gaziantep’te kafası atık su borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiyenin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı.


Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi’nde atık su borusuna kafası sıkışan yavru kediyi görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi atık su borusuyla birlikte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka İtfaiye Grubu’na götürdü. Burada atık su borusunu kesici alet yardımıyla kesen itfaiye eri, yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.Kurtarılan yavru kedi, su ve köpükle temizlenerek sağlık kontrolünün yapılması için Canlı Hayatını İyileştirme Derneği yetkililerine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:36
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