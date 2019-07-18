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Kafası pencere korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:22
Kafası pencere korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da kafasını demir pencere korkuluğuna sıkıştıran 5 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bahçelievler Mahallesi'nde evlerinin penceresinde oyun oynayan Elanur Erken'in (5) kafası, demir korkuluğa sıkıştı.

Ailesi Elanur'u kendi imkanlarıyla kurtaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Elanur Erken'i sıkıştığı yerden kurtardı.

Erken ailesi çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:22
  1. Adıyaman
  2. çocuk
  3. İtfaiye

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