Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı Denizli’de konserve kutusunun içerisine kafasını sıkıştıran kediyi itfaiye kurtardı.

Denizli’de konserve kutusunun içerisine kafasını sıkıştıran kediyi itfaiye kurtardı. Ekipler yan keski ve pense gibi araçlar kullanarak konserve kutusunu kesip hayvanın kafasını çıkardı.

Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Bahçelievler mahallesi 3061 sokakta meydana geldi. Mahalle sakinleri gece geç saatlerde 112 Acil çağrı merkezinin arayarak sokakta bir kedinin kafasının konserve kutusuna sıkıştığı ihbarında bulunca bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kafası konserve kutusunda olan kediyi kısa bir kovalamaca sonrası yakaladı. Ardından kediyi 2 itfaiye personeli tutarken bir diğeri ise yan keski ve pense gibi araçlar kullanarak kutuyu kesti. Kediye zarar vermemek için kutuyu dikkatli kesen ekipleri çalışması yaklaşık 10 dakika sürdü. Kutuyu tamamen kesen ekipler kediyi kurtarmaya başardı. Kurtulan kedi ardından itfaiye ekiplerinin yanından hızlıca uğraşarak gözlerden kayboldu.

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