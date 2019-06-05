Kafası balkon korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da kafası balkon korkuluğunun demirine sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Siteler Mahallesi'nde evlerinin balkonunda oyun oynayan Muhammed Salih Ergün'ün (5) kafası balkon korkuluğunun demirine sıkıştı. Ailesi Ergün'ü kendi imkanlarıyla kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Ergün'ü sıkıştığı yerden kurtardı. Ergün ailesi çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.