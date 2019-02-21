Kafalarına silah dayadıkları çalışanları tehdit edip iş yerini devralmak istediler

Esenyurt’ta Suriyeli bir kişiye ait olan oto yıkamayı silah zoruyla devralmak isteyen 6 şüpheli polis operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Esenyurt’ta yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt, Orhangazi Mahallesi’nde bulunan oto yıkamada meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sokak üzerinde börekçi dükkanını işleten M.U. isimli şahıs, bitişiğinde bulunan oto yıkama dükkanına gelerek çalışanların kafasına silah dayayıp işletmeyi kendisinin devralmak istediğini söyledi. Tehditler savuran M.U. ve beraberindeki şahıslar bir hafta sonra geldiklerinde işletmeyi devir alacaklarını söyleyerek dükkandan ayrıldı. Şahısların dükkandan ayrılmasının ardından çalışanlar durumu işletme sahibi olan Manar Canaan’a anlattı. Tehditler karşısında çaresiz kalan iş yeri sahibi durumu polise bildirerek yardım istedi.

İş yeri sahibinin şikayeti üzerine ekipler harekete geçerek şüphelilerin oto yıkamaya geleceği günü beklemeye başladı. Geçtiğimiz Salı günü M.U. ve beraberindeki 5 şahıs oto yıkamaya geldiği esnada orada bulunan Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. M.U.’nun silahına uzandığı esnada ekipler şüpheliyi ve beraberindeki 5 şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. M.U.’ya ait olduğu öğrenilen börekçide yapılan aramada ise‘Uzi’ görünümlü bir adet pompalı tüfek ele geçirildi.

- Şüphelilerin çalışanlara silah doğrultup tehditler savurduğu anlar kameraya yansıdı

M.U. ve beraberindeki şahısların oto yıkamaya gelerek çalışanların kafasına silah doğrulttuğu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin tehditler savurduğu görülüyor.

Adliyeye sevkleri sırasında şüpheliler ‘Adalet’ istedi

Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyette ifadeleri alınan M.U., E.B., L.A., M.S., İ.Ş. ve Ö.O. isimli şüphelilerin çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında kendilerine kumpas kurulduğunu iddia ederek‘Adalet istiyoruz’ diye bağırmaları dikkat çekti.