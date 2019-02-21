0553 313 94 23

Kafalarına silah dayadıkları çalışanları tehdit edip iş yerini devralmak istediler

Esenyurt’ta Suriyeli bir kişiye ait olan oto yıkamayı silah zoruyla devralmak isteyen 6 şüpheli polis operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

21 Şubat 2019 Perşembe 16:10
Kafalarına silah dayadıkları çalışanları tehdit edip iş yerini devralmak istediler

Esenyurt’ta Suriyeli bir kişiye ait olan oto yıkamayı silah zoruyla devralmak isteyen 6 şüpheli polis operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Esenyurt’ta yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.


Esenyurt, Orhangazi Mahallesi’nde bulunan oto yıkamada meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sokak üzerinde börekçi dükkanını işleten M.U. isimli şahıs, bitişiğinde bulunan oto yıkama dükkanına gelerek çalışanların kafasına silah dayayıp işletmeyi kendisinin devralmak istediğini söyledi. Tehditler savuran M.U. ve beraberindeki şahıslar bir hafta sonra geldiklerinde işletmeyi devir alacaklarını söyleyerek dükkandan ayrıldı. Şahısların dükkandan ayrılmasının ardından çalışanlar durumu işletme sahibi olan Manar Canaan’a anlattı. Tehditler karşısında çaresiz kalan iş yeri sahibi durumu polise bildirerek yardım istedi.


İş yeri sahibinin şikayeti üzerine ekipler harekete geçerek şüphelilerin oto yıkamaya geleceği günü beklemeye başladı. Geçtiğimiz Salı günü M.U. ve beraberindeki 5 şahıs oto yıkamaya geldiği esnada orada bulunan Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. M.U.’nun silahına uzandığı esnada ekipler şüpheliyi ve beraberindeki 5 şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. M.U.’ya ait olduğu öğrenilen börekçide yapılan aramada ise‘Uzi’ görünümlü bir adet pompalı tüfek ele geçirildi.


- Şüphelilerin çalışanlara silah doğrultup tehditler savurduğu anlar kameraya yansıdı


M.U. ve beraberindeki şahısların oto yıkamaya gelerek çalışanların kafasına silah doğrulttuğu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin tehditler savurduğu görülüyor.


Adliyeye sevkleri sırasında şüpheliler ‘Adalet’ istedi


Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyette ifadeleri alınan M.U., E.B., L.A., M.S., İ.Ş. ve Ö.O. isimli şüphelilerin çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında kendilerine kumpas kurulduğunu iddia ederek‘Adalet istiyoruz’ diye bağırmaları dikkat çekti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 16:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mazot ve gübre destek ödemeleri yarın başlıyor
    1. Mazot ve gübre destek ödemeleri yarın..
    2. Bafra GSK atıcıları 12’den vuruyor
    3. Alman silah şirketine milyonluk ceza
    4. CHP'li Bekaroğlu, FETÖ elebaşı gibi..
    5. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    6. CHP İzmir’in önüne siyah çelenk..
    7. Air France Venezuela uçuşlarını iptal..
    8. Ümmet Akın, Efeler esnafı ile buluştu
    9. HDP Siirt Milletvekili Meral Danış..
    10. "Dünyada 60 yaş üzeri nüfus 2050'de..
    11. Prof. Dr. Koçan Gaziantep’te..
    12. "Struma Faciası"nda hayatını..
    13. Japonya'da deprem
    14. Renault ve Dacia yenilikleriyle..
    15. Nasıranlı: "Yerel yönetimlerin esas..
    16. Turkcell GM Terzioğlu: “Ülkeler..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla..
    18. Malatya Yeşilyurt Belediyespor kritik..
    19. 31 Mart seçimleri için yapılan son..
    20. Kadın girişimciler üretimin her..
    AK Parti DSP ile görüşecek
    AK Parti DSP ile görüşecek
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    “Bu Türkiye’ye savaş ilan etmektir! Sisi faturasını öder”
    “Bu Türkiye’ye savaş ilan etmektir! Sisi faturasını öder”
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!